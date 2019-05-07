Плей-офф НХЛ: "Бостон" вышел в финал Восточной конференции

В противостоянии за выход в финал Кубка Стэнли "Бостон" сыграет с "Каролиной"

"Бостон" выиграл серию у "Коламбуса" и вышел в полуфинал плей-фф НХЛ. Фото: AFP

"Бостон" одержал победу в серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) над "Коламбусом" и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Шестая встреча, прошедшая в понедельник в Коламбусе, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Давид Крейчи (33-я минута), Маркус Юханссон (49) и Дэвид Бэкес (51). Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Бостона".

В финале Восточной конференции НХЛ "Бостон" встретится с "Каролиной".

Ранее мы писали, что умер восьмикратный обладатель Кубка Стэнли. Ред Келли выигрывал по четыре трофея в составе "Детройта" и "Торонто".

Недавно умер член Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF) Лудек Букач. В качестве игрока Букач становился серебряным призером чемпионата мира. Как тренер он во главе сборной Чехословакии выиграла золото чемпионата мира 1985 года, а также золото ЧМ-1996 со сборной Чехии.

Ранее мы писали, что ушел из жизни знаменитый украинский хоккеист. В 1984 году в составе юниорской сборной СССР Олег Посметьев становился чемпионом Европы. После завершения игровой карьеры возглавлял Киевскую федерацию хоккея, в дальнейшем помогал в развитии бейсбола в Украине.

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