Плей-офф УХЛ: "Кременчук" во второй раз обыграл "Барсов", "Донбас" неожиданно уступил Херсону

Сегодня состоялись еще два матча плей-офф Украинской хоккейной лиги. "Кременчук" одержал вторую победу над "Белым Барсом", и снова – с разницей в три шайбы. Решающим стал последний период, в котором хозяева четырежды поразили ворота соперника.

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"Кременчук" – "Белый Барс" – 4:1 (0:1, 0:0, 4:0) Счет в серии – 2:0

Шайбы: 0:1 Куцевич (Таран, Лесников), 09:11; 1:1 Денискин (Грицких), 45:15; 2:1 Созонов, 46:40; 3:1 Серанов (Киселев, Волков), 48:02; 4:1 Савченко (Созонов, Алексюк), 55:04

Также сегодня стартовала полуфинальная серия в паре ХК "Донбасс" – "Днепр". Действующий чемпион потерпел неожиданное поражение. При этом, хозяева арены проигрывали в две шайбы и в заключительном периоде смогли лишь сократить отставание.

"Донбасс" – "Днепр" – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) Счет в серии – 0:1

Шайбы: 0:1 – Макаров – 11:50, 1:1 – Туркин (Монс, Казаковцев) – 13:44, 1:2 – Макаров (Декало – бол.) – 26:32, 1:3 – Макаров (Хомутов, Вишняков – бол.) – 33:40, 2:3 – Монс (Сигарев – 6 на 5) – 59:51

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Следующие две встречи в первой паре пройдут на арене "Белого Барса", а "Донбасс" проведет дома еще один матч, после чего отправится в Херсон. Подробное расписание матчей плей-офф УХЛ есть на нашем сайте. Напомним, что в финал выйдет та команда, которая одержит четыре победы. Максимальное количество матчей – семь.

Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

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