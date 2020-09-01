Три шайбы за две минуты обеспечили чемпиону "регулярки" победный старт в плей-офф

1 сентября возобновился чемпионат УХЛ. Сегодня вечером прошел первый полуфинальный матч в серии между победителем регулярного первенства "Кременчугом" и "Белым Барсом". На домашней арене кременчужане добыли крупную победу, отправив в ворота гостей пять шайб – 5:1. Ранее "Кременчуг" зарубился с "Донбассом" на предсезонном турнире.

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Первый период команды провели на хороших скоростях, имели достаточно много шансов открыть счет, однако реализовать свои моменты оба клуба так и не смогли. До третьей минуты второго периода ворота Игоря Давлетшина и Кирилла Кучера оставались сухими. Пока точный бросок на свой счет не записал Андрей Денискин, забив первую шайбу в полуфинале плей-офф у "Кременчуга".

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Сравнять счет "Белый Барс" смог уже на старте третьего периода – гол в активе опытного Романа Благого. Однако равновесие было недолгим. Всего через 25 секунд Иван Савченко вновь вывел хозяев вперед. А середина третьего периода и вовсе стала для белоцерковцев провальной: "горожане" трижды отличились в воротах "Барса". Дубль оформил Денискин, а Созонов и Коробов забили впервые в матче – 5:1.

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"Кременчук" — "Белый Барс" 5:1

(0:0, 1:0, 4:1)

Шайбы: 1:0 Денискин (Дубинин, Коробов), 22:57; 1:1 Благой (Мазур, Грицюк), 40:12; 2:1 Савченко (Боевых, Хришпенц), 40:37; 3:1 Денискин (Коробов, Дубинин), 50:42; 4:1 Созонов (Савченко, Пукс), 51:49; 5:1 Коробов (Дубинин, Денискин), 52:49.

Счет в серии – 1:0.

Уже 2 сентября "Кременчук" и "Белый Барс" проведут второй матч полуфинала плей-офф УХЛ. Завтра же в борьбу вступят "Донбасс" и "Днепр".

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