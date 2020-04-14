"Последняя ночь, когда мы будем целовать друг друга": трогательное видео жены умершего хоккеиста

Разбитая девушка слушает свадебные клятвы на повторе, чтобы хоть немного притупить боль

Вдова 25-летнего нападающего клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейва – Эмили – опубликовала трогательное видео с их свадьбы. На экране хоккеист зачитывает клятву верности своей супруге. Пара поженилась летом 2019 года, а не стало восходящей звезды мирового хоккея 11 апреля – на 26-м году жизни Колби умер после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.

"На прошлой неделе в это время Колби просто жаловался на головную боль. Я понятия не имела, что это будет последняя ночь, когда мы будем целовать друг друга и желать спокойной ночи перед сном. Сегодня я слушаю его свадебные клятвы на повторе, чтобы хоть немного притупить боль. Я люблю тебя, Колб, спасибо, что сделал меня самой счастливой женой в мире. Мое сердце болит", — написала Кейв.

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Напомним, что кровоизлияние произошло 6 апреля. Колби Кейв был доставлен в госпиталь Саннибурк в Торонто, где был введен в медикаментозную кому. После этого Кейву была сделана операция. Игроку удалили коллоидную кисту, которая оказывала давление на его мозг. К сожалению, выкарабкаться парню не удалось.

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Кейву было 25 лет, канадский центрфорвард выступал за "Эдмонтон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 11 игр, в которых забросил одну шайбу. В НХЛ Колби также играл за "Бостон". Всего в лиге он провел 67 матчей, набрав девять очков (четыре шайбы + пять голевых передач).

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