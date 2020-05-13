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Российский хоккеист насмерть сбил велосипедиста, но отрицает свою вину из-за освещения

13 мая, 20:04

Елена Павлова

55-летний мужчина "без опознавательных знаков" погиб на месте аварии

25-летний российский хоккеист "Северстали" Егор Морозов стал виновником смертельного ДТП в городе Тольятти. Эту трагическую информацию подтвердил и агент Морозова Игорь Масленников. Ранее мы сообщали, что улицы целого района назовут в честь хоккеистов-"рыцарей".

Сообщается, что 12 мая Морозов на своем BMW допустил столкновение с 55-летним велосипедистом, который двигался в том же направлении, что и спортсмен, по левой полосе проезжей части дороги. Пострадавший мужчина погиб на месте. Однако Масленников категорически отрицает вину своего подопечного.

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"Насколько я знаю, велосипедист там ехал по проезжей части, по середине движения, а трасса была неосвещенной. Никакого не было тормозного пути, потому что он ехал не быстро. И ничего не видно было. Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю. У него и знаков не было никаких, отражателей, никак его было не увидеть. Как я понимаю, Егор Морозов вообще ни при чем.

Сейчас идет следствие, пока информации больше нет. Очень обидно, что человек погиб, конечно, все расстроены, но Егор ни при чем, у него не было вариантов, он не видел велосипедиста", – сказал агент.

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Ранее мы сообщали, что BMW экс-футболиста "Барселоны" попал в ДТП в России, уходя от полицейской погони.

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авария ДТП велосипедист хоккеист Северсталь

Источник: РИА Новости

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