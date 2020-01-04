Сборная России лишь в овертайме справилась со Швецией и вышла в финал молодежного чемпионата мира

Во втором полуфинале в Чехии сыграют команды Канады и Финляндии

Шведы не удержала преимущество над россиянами / Фото: iihf.com

В субботу определяются оба финалиста чемпионата мира по хоккею среди игроков возрастом до 20 лет, который проходит в чешских городах Острава и Тршинец. В первом полуфинальном сегодняшнем поединке сборная России смогла одолеть команду Швеции лишь в дополнительной пятиминутке – 5:4. Читайте о прогнозах букмекеров на полуфиналы молодежного чемпионата мира.

Шведы дважды вели в счет по ходу матча в Остраве – 1:0 и 4:3, так что в том, что не удержали преимущество могут винить лишь себя. Больше всего шайб соперники забросили в первом периоде, который остался за россиянами 3:2. Однако затем дважды отличись скандинавы, а Россия избежала поражения в середине третьего периода. Все решилось в овертайме: на четвертой минуте дополнительной пятиминутки Иван Морозов принес главным фаворитам турнира путевку в финал.

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Во втором полуфинале сразятся команды Канады и Финляндии. Начнется встреча в 20:00 по киевскому времени. В Украине ее покажет телеканал "XSport".

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