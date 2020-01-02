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"Зимняя классика" НХЛ собрала на трибунах стадиона в Далласе почти 86 тысяч болельщиков

2 января, 17:38

"Даллас" одержал волевую победу над "Нэшвиллом" на открытом воздухе

"Даллас" и "Нэшвилл" собрали полный стадион на "Зимней классике"

"Даллас" и "Нэшвилл" собрали полный стадион на "Зимней классике" / Фото: Reuters

В первый день 2020 года Национальная хоккейная лига провела традиционную "Зимнюю классику": матч команд на открытом воздухе на большом стадионе. Впервые в таком ежегодном поединке встретились "Даллас Старз" и "Неэшвилл Предаторс". На арене "Коттон Боул" в Далласе, где обычно играют в американский и классический футбол, на хоккейном матче собралось почти 86 тысяч зрителей!

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Хозяева неудачно начали встречу – уже к середине первого периода они проигрывали 0:2. Однако во второй половине матча "Даллас" переломил ход событий и дожал "Нэшвилл" – 4:2. "Старз" поднялись на третье место Западной конференции, а "Хищники" остались на 11-м – за бортом плей-офф.

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По посещаемости нынешняя "Зимняя классика" стала второй в истории. Официально на трибунах было 85630 болельщиков. Больше в истории НХЛ собрал лишь матч 2014 года, когда в Мичигане "Детройт" и "Торонто" собрали 105491 зрителя.

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