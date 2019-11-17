Шатаут вдогонку "Барсам": лидер УХЛ оставил свои ворота на замке

"Кременчуг" - "Белый Барс" / Фото: УХЛ

В рамках 16-го тура Украинской хоккейной лиги лидер чемпионата "Кременчук" принимал белоцерковский "Белый Барс" и не позволил гостям даже распечатать свои ворота 4:0. Ранее мы писали озарубе в Дружковке и вбрасывании от "наследника" Кличко.

Кременчужане начали матч с заброшенной шайбы Егора Серанова в меньшинстве, сходу показав гостям, что сегодня терять очки не намерены. И хоть "Барсы" очень активно провели первую 20-минутку, попутно атакуя ворота Вячеслава Новицкого, к концу периода пропустили еще раз – второй шайбой в матче отметился Александр Боевых. Могли белоцерковцы отыгрываться, но шайба, которую во владения "горожан" в полете отправил Ярослав Панченко, была заброшена в тот момент, когда игровой снаряд был выше ворот Новицкого. А в таком случае гол не будет засчитан.

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Во втором периоде ворота обоих голкиперов остались сухими. А в заключительном отрезке встрече "горожане" уверенно решили увеличить свое преимущество, полностью владея ситуацией на площадке. До конца матча в воротах Кирилла Кучера по разу отличились Александр Пукс и Дмитрий Созонов, окончательно сняв вопросы о победителе матча – 4:0. Шатаут на счету Новицкого, а "Кременчук" с 41 баллом продолжает лидировать в турнирной таблице.

Как мы писали ранее, популяризации хоккея в Украине способствует сексапильная телеведущая– жгучая шатенка Марина Машкина, которая в своем Instagram радует болельщиков яркими фотографиями.

Марина Машкина – ведущая передачи про хоккеистов

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