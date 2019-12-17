Случайный посетитель матча НХЛ выиграл удачным броском 50 тысяч долларов

Поклонник "Монреаля" выиграл билеты на матч, а затем победил в конкурсе

Болельщик "Монреаля" ушел с матча с солидной суммой

Неординарный случай произошел на домашнем матче "Монреаля" в НХЛ. Одному болельщику "Канадиенс" удалось уйти с поединка против "Детройта" с чеком на 50 тысяч долларов! Мы писали, как ветеран НХЛ послал наглого вратаря в нокаут одним ударом.

Патрик Прото добыл круглую сумму, поразив ворота с дальней синей линии во втором перерыве встречи. По счастливой случайности, Прото выиграл билеты на игру, а в перерыве был выбран для участия в конкурсе, где болельщику дается три броска, которыми можно выиграть разные призы. "Они спросили, какую клюшку мне дать – левую или правую? – сказал Прото. – А я не знаю. Я не играю в хоккей".

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Он забил с первой попытки, выиграв мини-холодильник, затем промахнулся с центра площадки, что могло принести ему абонемент на игры "Монреаля". А затем фан переместился на дальнюю синюю линию, при этом щель в воротах, куда надо попасть, была уменьшена до размеров, едва превышающих шайбу. Однако Прото удалось в нее попасть!

"Новичкам везет, – сказал счастливый болельщик. – Я не думал, что это случится. Все происходило будто в замедленной съемке. А потом я не мог понять, куда делась шайба, пока все не начали кричать и радоваться. Тут-то моя челюсть и отвалилась". Прото сказал, что на выигранные деньги побалует себя и семью и съездит в отпуск на юг.

Недавно тренера клуба НХЛ уволили за расистские высказывания 10-летней давности в адрес афроукраинца.

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