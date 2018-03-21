Стали известны подробности самоубийства знаменитого хоккеиста сборной СССР

Как мы сообщали ранее, 20 марта в возрасте 72 лет ушел из жизни бывший хоккеист сборной СССР Юрий Шаталов.

Как стало известно позже, спортсмен покончил с собой. По информации телеграм-канала Mash, он страдал от тяжелого хронического заболевания. После того, как из-за болезни у него отказали ноги, Юрий потерял смысл жизни. Прощальной записки Юрий Григорьевич не оставил.

Двукратный чемпион СССР в составе ЦСКА (1968) и "Крыльев Советов" (1974) участвовал в Суперсерии СССР – Канада 1972 года и Серии 1974. В 1974 году Шаталов выиграл чемпионат мира и Европы в составе сборной СССР.

Шаталов – трехкратный обладатель Кубка СССР (1968, 1969 и 1974), обладатель Кубка европейских чемпионов (1975). Играл в амплуа защитника. Воспитанник омского хоккея. Заслуженный мастер спорта (1974). В чемпионатах СССР – 441 матч, 32 гола.

17 марта мексиканский футболист в 29 лет скончался от рака. На протяжении своей карьеры он выступал за "Некаксу", "Чьяпас", "Атланте", "Тапачулу" и "Мурсиелагос".

Ранее мы сообщали, что 18-летний французский футболист скончался во сне. Из-за трагедии отменили матч его команды, а остальные поединки начинались с минуты молчания.