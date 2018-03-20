Ушел из жизни чемпион мира по хоккею и участник Суперсерии СССР – Канада

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В 1974 году Шаталов выиграл "золото" чемпионата мира и Европы в составе сборной СССР

Фото AFP
Фото AFP

Чемпион мира по хоккею 1974 года в составе сборной СССР Юрий Шаталов скончался 20 марта в возрасте 72 лет, сообщает пресс-служба клуба "Легенды хоккея".

Юрий Шаталов – двукратный чемпион СССР в составе ЦСКА (1968) и "Крыльев Советов" (1974), участник Суперсерии СССР – Канада 1972 года и Серии 1974. В 1974 году выиграл "золото" чемпионата мира и Европы в составе сборной СССР.

Трехкратный обладатель Кубка СССР (1968, 1969 и 1974), обладатель Кубка европейских чемпионов (1975). Играл в амплуа защитника. Воспитанник омского хоккея. Заслуженный мастер спорта (1974). В чемпионатах СССР – 441 матч, 32 гола.

17 марта мексиканский футболист в 29 лет скончался от рака. На протяжении своей карьеры он  выступал за "Некаксу", "Чьяпас", "Атланте", "Тапачулу" и "Мурсиелагос".

Ранее мы сообщали, что 18-летний французский футболист скончался во сне. Из-за трагедии отменили матч его команды, а остальные поединки начинались с минуты молчания.

А перед этим стало известно, что в России во время соревнований по плаванию умер 17-летний спортсмен. Несколько дней назад пловец успешно прошел медицинское обследование в специализированном диспансере.
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