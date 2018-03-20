Ушел из жизни чемпион мира по хоккею и участник Суперсерии СССР – Канада

В 1974 году Шаталов выиграл "золото" чемпионата мира и Европы в составе сборной СССР

Чемпион мира по хоккею 1974 года в составе сборной СССР Юрий Шаталов скончался 20 марта в возрасте 72 лет, сообщает пресс-служба клуба "Легенды хоккея".

Юрий Шаталов – двукратный чемпион СССР в составе ЦСКА (1968) и "Крыльев Советов" (1974), участник Суперсерии СССР – Канада 1972 года и Серии 1974. В 1974 году выиграл "золото" чемпионата мира и Европы в составе сборной СССР.

Трехкратный обладатель Кубка СССР (1968, 1969 и 1974), обладатель Кубка европейских чемпионов (1975). Играл в амплуа защитника. Воспитанник омского хоккея. Заслуженный мастер спорта (1974). В чемпионатах СССР – 441 матч, 32 гола.

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