Стало известно, когда пройдет чемпионат мира по хоккею 2021 года

Турнир сместили по срокам, но оставили в ранее выбранных городах

Чемпионат мира по хоккею 2021 года в элитном дивизионе пройдет в Минске и Риге. Сроки турнира немного сдвинули – он пройдет с 21 мая по 6 июня. Соответствующее решение было утверждено на конгрессе IIHF, о чем сообщает официальный сайт организации. Напомним, что чемпионат мира-2020 по хоккею был отменен из-за коронавируса.

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Добавим, что состав групп чемпионат мира по хоккею стал известен еще в мае:

Группа А (Минск): Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь, Великобритания.

Группа B (Рига): Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

Полное расписание матчей будет представлено позднее.

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Ранее мы писали, что Кубок Стэнли стартует в конце июля: в плей-офф примут участие 24 команды. 23 и 24 июля команды-участницы проведут по товарищеской встрече. Напомним, ранее было решено не возобновлять регулярный чемпионат НХЛ, а продолжить сезон с этапа плей-офф.

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