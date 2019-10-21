Торнадо разрушил дом звезды НХЛ, который оценивали в 2,25 миллиона

Сегин сообщил, что он в безопасности, а особняк выставлен на продажу

То, что осталось от дома Сегина / Фото: Twitter

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Сильнейший торнадо, накрывший ночью Даллас, разрушил дом звезды НХЛ и "Даллас Старс" Тайлера Сегина на севере города. Порывы ветра, достигавшие скорости 178 км/ч, разрушили линии электропередач, сорвали крышу с особняка и разрушили часть стен. Хоккеисты "Старс" как развернулись в город после выездного турне, но сам нападающий, к счастью, живет сейчас в другом месте, а этот дом как раз выставил на продажу за 2,25 миллиона долларов.

Таким дом Сегина был до разрушения

А таким стал после отбушевавшей в Далласе стихии

"Спасибо всем, кто мне сегодня писал, я в безопасности, – отреагировал в Twitter чемпион мира 2015 года Сегин. – К счастью, это мой дом на продажу, а я переехала в новый. Я только что покинул этот район, и это очень печальное зрелище. Молюсь обо всех, пострадавших от торнадо".

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Отметим, что в свое время Сегин лично приложил руку к ремонту особняка, в подвале которого есть кинотеатр, а на территории – водоемы с водопадами и мини-поле для гольфа. Естественно, что 2 миллиона долларов дом уже не стоит, но зарабатывающий 9,8 млн в год хоккеист не сильно об этом переживает, он просто счастлив, что не находился в нем во время торнадо.

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