В Херсоне сорвали матч лидеров чемпионата Украины по хоккею

В Херсоне не смогли подготовить лед

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В четверг вечером в Херсоне должен был состояться центральный матч чемпионата Украины по хоккею между "Днепром" и "Кременчугом". На данный момент команды делят первое и второе место в турнире. К сожалению, поединок не состоялся из-за проблем на арене "Фаворит" со льдом. Напомним, как в предыдущей, драматической, встрече соперников "Кременчуг" обыграл "Днепр" с минимальной разницей в счете.

В Херсоне сломалась машина для заливки льда, поэтому подготовить его к игре не представлялось возможным. Ситуацию прокомментировал спортивный директор Украинской хоккейной лиги Александр Победоносцев:

"К сожалению, работникам арены в Херсоне не удалось справиться с техническими трудностями, которые возникли днём. Представители "Днепра" сделали всё возможное, чтобы устранить неполадки, но игра всё же не состоялась. Учитывая, что "Кременчук" уже приехал в Херсон, возможности для переноса матча не было. Поэтому, исходя из Дисциплинарного регламента, "Днепру" засчитано техническое поражение в этой игре. Жаль, что зрители не увидят яркий матч лидеров, но впереди в нашем чемпионате ещё много отличных поединков".

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Теперь преимущество "Кременчуга" над "Днепром" составляет 15 очков, хотя херсонцы провели на матч меньше. А всего на одно очко от "Днепра" отстает "Донбасс", да еще и имея игру в запасе.

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