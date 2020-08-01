В НХЛ – первая драка после карантина: победил "рейнджер" с расквашенным носом (видео)

В самой сильной хоккейной лиге мира – заокеанской НХЛ – состоялась первая драка на льду после длительной паузы в соревнованиях, связанной с коронавирусом. В матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Каролиной Харрикейнс" схлестнулись нападающий ньюйоркцев Райан Строум и форвард "ураганов" Джастин Уильямс.

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Начало боксерского боя между хоккеистами, сбросившими перчатки, было за Джастином Уильямсом, который до крови разбил нос Райану Строуму. Однако "рейнджер" устоял на ногах и серией прямых ударов и апперкотов завалил своего соперника на лед, что ознаменовало его победу в этой драке.

По итогам инцидента хоккеисты получили по 5 минут штрафа. А болельщики принялись активно обсуждать увиденное. "Оба до этого не имели явной репутации "боксеров". Видимо, парни просто решили выпустить пар, который накопился за время карантина", – отмечают пользователи социальных сетей.

Реклама Райан Строум vs Джастин Уильямс / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что шведский хоккеист победил агрессивный рак и получил контракт с клубом НХЛ. Молодой Оскар Линдблум вернулся к тренировкам в составе "Филадельфии Флайерз".

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