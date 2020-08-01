Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

В НХЛ – первая драка после карантина: победил "рейнджер" с расквашенным носом (видео)

1 августа, 20:32

Олег Люлька Олег Люлька

Окровавленный нападающий из Нью-Йорка Райан Строум уложил форварда "Каролины" Джастина Уильямса

В самой сильной хоккейной лиге мира – заокеанской НХЛ – состоялась первая драка на льду после длительной паузы в соревнованиях, связанной с коронавирусом. В матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Каролиной Харрикейнс" схлестнулись нападающий ньюйоркцев Райан Строум и форвард "ураганов" Джастин Уильямс.

Реклама

Читайте также: Вспышка коронавируса зафиксирована в самом титулованном хоккейном клубе мира

Начало боксерского боя между хоккеистами, сбросившими перчатки, было за Джастином Уильямсом, который до крови разбил нос Райану Строуму. Однако "рейнджер" устоял на ногах и серией прямых ударов и апперкотов завалил своего соперника на лед, что ознаменовало его победу в этой драке.

По итогам инцидента хоккеисты получили по 5 минут штрафа. А болельщики принялись активно обсуждать увиденное. "Оба до этого не имели явной репутации "боксеров". Видимо, парни просто решили выпустить пар, который накопился за время карантина", – отмечают пользователи социальных сетей.

Райан Строум vs Джастин Уильямс
Реклама

Райан Строум vs Джастин Уильямс / Фото: Getty Images

Читайте также: Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли с украинскими корнями

Ранее мы писали, что шведский хоккеист победил агрессивный рак и получил контракт с клубом НХЛ. Молодой Оскар Линдблум вернулся к тренировкам в составе "Филадельфии Флайерз".

Смотрите архивное видео с Владимиром Зеленским на матче НХЛ

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

драка хоккеисты НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли с украинскими корнями
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли с украинскими корнямиХоккей
В НХЛ – первая драка после карантина: победил
В НХЛ – первая драка после карантина: победил "рейнджер" с расквашенным носом (видео)Хоккей
На официальном сайте чемпионата России
На официальном сайте чемпионата России "похоронили" нескольких игроковХоккей
Шведский хоккеист победил агрессивный рак и получил контракт с клубом НХЛ
Шведский хоккеист победил агрессивный рак и получил контракт с клубом НХЛХоккей
Чемпион Украины вернулся на лед: стал известен состав
Чемпион Украины вернулся на лед: стал известен состав "Донбасса" на новый сезонХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять