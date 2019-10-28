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Вратаря "Рейнджерс" грубо завалили в воротах, но арбитры НХЛ все равно засчитали спорную шайбу

28 октября, 12:57

Хоккеисты "Нью-Йорка" поплыли во втором периоде и проиграли "Бостон Брюинз" 4:7

Нью-Йорк Рейнджерс - Бостон Брюинз

Нью-Йорк Рейнджерс - Бостон Брюинз / Фото: Reuters

Хоккейная неделя в НХЛ началась с жарких разборок как на льду, так и за его пределами. Споры вызвал матч между "Бостон Брюинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс", который завершился победой "Медведей" – 7:4. При счете 1:0 в пользу "Рейнджерс" арбитры засчитали спорный гол "Бостона": Давид Пастрняк во время атаки врезался и буквально снес голкипера соперника Хенрика Лундквиста, после чего Патрис Бержерон забросил шайбу в ворота, в которых в это время лежал вратарь. Ранее мы писали, что торнадо разрушил дом звезды НХЛ, который оценивали в 2,25 миллиона.

Смотрите видел спорной шайбы от "Брюинз"

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Хоккеисты "Рейнджерс" утверждали, что после такой атаки на Короля Хенрика взятие ворот считать нельзя, но после просмотра повтора арбитры приняли решение в пользу "Брюинз". 1:1 после первого периода, а во втором "Нью-Йорк" поплыл 0:4. "В каждом матче нам необходимо сражаться, играть жестко и быстро. Все сводится к единоборствам, которые и приносят успех в Лиге", – резюмировал после матча Лундквист. Также вы можете глянуть, как в НХЛ забросили фантастическую шайбу.

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По пять очков в составе победителей набрали Брэд Маршан (2+3) и Давид Пастрняк (0+5). Это третий раз за последние 30 лет хоккеисты "Брюинз" "настреляли" по пять очков в одной игре чемпионата НХЛ. Ранее это удавалось Джо Торнтону и Глену Мюррею, а также Дмитрию Христичу и Джейсону Эллисону. Ранее мы сообщали, что легендарный игрок "Челси" подписал контракт с хоккейным клубом.

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Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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НХЛ хоккеист Бостон Брюинз Нью-Йорк Рейнджерс Хенрик Лундквист

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