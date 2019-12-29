Месть по-американски: сборная США обыграла Россию, разгромившую вчера канадцев

Сборная США победила Россию / Фото: iihf.com

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В чешских городах Острава и Тршинец продолжается эмоциональный молодежный чемпионат мира по хоккею. Сегодня состоялась еще одна принципиальная встреча – сборных США и России. Как мы сообщали, вчера россияне разгромили сборную Канады, забросив шесть "сухих" шайб.

Интересно, что перед этим канадцы вырвали волевую победу у американцев, так что, по логике, Россия должна была обыграть Штаты. Однако на уровне 20-летних это не сработало. В воскресенье сборная США уверенно "сделала" россиян со счетом 3:1.

Причем во втором периоде подопечные Валерия Брагина и Игоря Ларионова умудрились пропустить две шайбы с интервалом в шесть секунд! А в третьей 20-минутке счет был уже 3:0. Лишь после этого американцы позволили пропустить себе одну шайбу.

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Перед началом турнира сборная России считалась главным претендентом на победу. А теперь занимает последнее, пятое, место в группе В. Для того, чтобы не понизиться в классе и выйти в плей-офф, россияне должны 31 декабря выиграть у немцев.

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