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"Атлетико" – "Ливерпуль": где смотреть суперматч Лиги чемпионов

18 февраля, 12:00

Список всех трансляций матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Фото: REUTERS/Sergio Perez

18 февраля в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов: мадридский "Атлетико" примет на своем поле английский "Ливерпуль". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Атлетико" – "Ливерпуль" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

В предыдущий раз команды встречались в официальном матче в 2010 году. Тогда они пересекались в полуфинале Лиги Европы и победителем двухматчевой дуэли вышли "матрасники", которые впоследствии и завоевали трофей. Всего же они пересекались четыре раза: по разу обменялись победами и еще дважды разошлись миром.

Смотреть матч "Атлетико" – "Ливерпуль":

Футбол 1, live
Oll.tv (в подписке)
Футбол 2, среда, 08:40 (повтор)
Футбол 1, среда, 16:40 (повтор)
Футбол 2, среда, 19:20 (повтор)
Футбол 1, четверг, 00:25 (повтор)

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Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 2.20, на ничью – 3.30, на победу "Атлетико" – 3.40. Что касается выхода в следующий раунд, то и здесь у экспертов больше котируется Ливерпуль – 1.28 против 3.30 на "Атлетико".

Кстати, ранее мы писали, что у футболистов "Ливерпуля" появились дети через 9 месяцев после легендарного камбэка с "Барселоной". Салах и Хендерсон очень продуктивно отпраздновали победу в полуфинале прошлой Лиги чемпионов.

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Как команды проводили предыдущие матчи в Лиге чемпионов:

"Атлетико" обыграл "Локомотив" (2:0)

"Ливерпуль" победил "Зальцбург" (2:0)

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Лига чемпионов Ливерпуль где смотреть Атлетико Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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