Совпадение: у футболистов "Ливерпуля" появились дети через 9 месяцев после легендарного камбэка с "Барселоной"

Салах и Хендерсон очень продуктивно отпраздновали победу

Мохамед Салах / Фото: Getty Images

У футболистов "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и Джордана Хендерсона в один день появились дети, причем произошло это спустя девять месяцев после победного полуфинала Лиги чемпионов-2018/19 против "Барселоны".

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Мерсисайдцы проиграли первый матч со счетом 0:3, а затем совершили легендарный камбек и победили в ответной игре 4:0. Встреча состоялась 7 мая 2019 года, а 8 февраля 2020-го семьи двух футболистов праздновали пополнение. По информации Give Me Sport, у Салаха родилась вторая дочь, у Хендерсона появился сын.

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Напомним, что Ливерпуль в полуфинале выиграл у "Барселоны", а в решающем матче команда Клоппа одолела "Тоттенхэм" и выиграла турнир.

Кстати, Клопп уже в середине сезона побил чемпионский рекорд Пепа. Немецкого коуча "Ливерпуля" уже в пятый раз по ходу нынешнего первенства признали лучшим тренером АПЛ.

Тем временем обнародованы премиальные игрокам "Ливерпуля" за выигрыш чемпионата Англии.

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