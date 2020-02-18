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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Атлетико" – "Ливерпуль": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионов

18 февраля, 10:00

Мультимедийная трансляция первого матча 1/8 финала ЛЧ на стадионе "Ванда Метрополитано"

/ Фото: Reuters

Во вторник, 18 февраля, возвращается Лига чемпионов. В этот день пройдут первые матчи 1/8 финала самого престижного клубного турнира в мире. Действующий победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" отправится в гости к мадридскому "Атлетико". Матч пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано", начало – в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет мультимедийный онлайн с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "АТЛЕТИКО" – "ЛИВЕРПУЛЬ"

"Ливерпуль" без пяти минут чемпион Англии и может полностью сосредоточиться на защите европейского титула. К стадии плей-офф мерсисайдцы подходят в отличной форме – команда Юргена Клоппа уже забыла, когда проигрывала в официальном матче (было это 17 декабря в Кубке Лиги). С тех пор они выиграли 13 матчей из 14-ти, при этом не пропускают с конца января.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыгрывал "Норвич" в предыдущем матче:

"Атлетико" проводит текущий сезон нище своего уровня. Летом команда Диего Симеоне потеряла сразу нескольких лидеров и так и не смогла найти им достойную замену. Хоть "матрасники" и держатся в лигочемпионовской зоне, но давно выпали из чемпионской гонки – в последних семи матчах во всех турнирах они выиграли лишь один матч.

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Тем не менее, во время зимнего трансферного окна команду усилил лишь старый знакомый Янник Карраско, вернувшийся из Китая на правах аренды.

Смотрите, как "Атлетико" обыгрывал "Локомотив" в последнем туре Лиги чемпионов:

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В официальных матчах команды пересекались четыре раза – по разу они обменялись победами, еще две встречи победителе не выявили. Тем не менее, есть у "Ливерпуля" зуб на "Атлетико" – в 2010 году испанцы не пустили англичан в финал Лиги Европы. Как раз пришло время отдать должок.

Кто не сыграет в матче Атлетико" – "Ливерпуль":

Снова "Атлетико" не сможет рассчитывать на своего самого дорогого футболиста Жоау Феликса. Также в лазарете остаются Дарио Поведа и Киран Триппьер, а участие в матче Диего Косты и Эктора Эрреры остается под вопросом.

Свои кадровые проблемы есть и у "Ливерпуля" – давно вне игры находятся Джердан Шакири и Натаниэль Клайн, а также молодой Яссер Ларуси.

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Букмекеры о матче "Атлетико" – "Ливерпуль":

Букмекеры считают фаворитом матча "Ливерпуль": коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 2.20, на ничью – 3.30, на победу "Атлетико" – 3.40. Что касается выхода в следующий раунд, то и здесь у экспертов больше котируется "Ливерпуль" – 1.28 против 3.30 на "Атлетико".

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Лига чемпионов онлайн трансляция Ливерпуль Атлетико Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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