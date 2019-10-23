"Аякс" – "Челси": где смотреть матч жертвы англичан с четвертой командой АПЛ

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард / Фото: Reuters

Во вторник, 23 октября, в Амстердаме местный "Аякс", который в прошлом сезоне добрался до полуфинала Лиги чемпионов, в рамках третьего тура группового этапа ЛЧ примет лондонский "Челси". Начало матча в 20:00. Мы будем вести онлайн-трансляцию поединка "Аякс" – "Челси".

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.

Между собой команды еще не встречались, но "Аякс" провел шесть домашних матчей против английских клубов и результаты не слишком обнадеживающие: одна победа, одна ничья и четыре поражения. "Почему голландским командам так тяжело против клубов английской Премьер-лиги?, – взялся пояснить полузащитник "аяксидов" Дейли Блинд. – В основном из-за "физической готовности. В премьер-лиге этот аспект на высоте. Тэмми Абрахам сейчас очень хорош. Он прекрасный нападающий, но я не готовлюсь специально только к этому форварду, я готовлюсь ко всей лондонской команде".

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Ранее мы знакомили вас с расписанием и результатами матчей среды в Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Аякс" разобрался с кипрским АПОЭЛом в плеф-офф Лиги чемпионов – 2:0

Смотрите, как на старте группового этапа Лиги чемпионов "Челси" уступил испанской "Валенсии" – 0:1

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