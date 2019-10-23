"Аякс" – "Челси": кто фаворит букмекеров и какой самый популярный счет

Форвард "Челси" Тэмми Абрахам в компании Жиру / Фото: Reuters

Сегодня в третьем туре Лиги чемпионов "Челси" Фрэнка Лэмпарда пожалует в гости к лидеру групп Н амстердамскому "Аяксу". Наш сайт проведет онлайн поединка "Аякс" – "Челси". И, по мнению букмекеров, шансы на победу у команд практически равны. На то, что своих болельщиков порадуют голландцы они принимают ставки с коэффициентом 2,35, на то, что победу удастся увезти англичанам – 2,87.

Велика вероятность и ничейного исхода на поле арены "Йохана Кройффа" – коэффициент 3,5. Также мы уже рассказывали, кто покажет англо-голландское сражение в Лиге чемпионов. Самый ожидаемый счет в конторах – 1:1. Но если "Аякс" таки дожмет лондонцев, то, скорее всего, с результатом 2:1, на этот исход коэффициент 9,0.

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Самым вероятным автором гола букмекеры считают лондонца Тэмми Абрахама – 1,95. В этом сезоне 22-летний форвард провел 12 поединков в футболке "синих", сумев отличиться девять раз. Что касается атаки хозяев, то главная ставка на сербского полузащитника амстердамцев Душана Тадича – коэффициент 2,3. Хотя уже два мяча забил в нынешней Лиги чемпионов забил форвард Квинси Промес.

Смотрите, как "Челси" на выезде обыгрывал "Лилль" в Лиге чемпионов 2:1

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