"Шахтер" – все равно фаворит: расклады на выход в весеннюю часть Лиги чемпионов после 2:2 с Загребом

Аналитики дают 60 процентов на то, что "горняки" займут проходное второе место в группе вслед за "МанСити"

"Горняки" - ТОП-претенденты на второе место в группе / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Несмотря на потерю очков в домашнем матче с загребским "Динамо", "Шахтер" остается фаворитом в борьбе с хорватским клубом за путевку в весеннюю часть Лиги чемпионов из группы С. Напомним, после ничьей с "Динамо" 2:2 "Шахтер" занимает третье место в группе, хотя и имеет равное количество набранных турнирных баллов с идущими вторыми балканцами.

Согласно обновленным котировкам букмекерских контор, из группы С в 1/8 финала Лиги чемпионов, наиболее вероятно, выйдут главный фаворит всего турнира "Манчестер Сити" и "Шахтер". На такое развитие событий установлен коэффициент 1.60. Тогда как на то, что компанию чемпионам Англии составит загребское "Динамо", дают 3.30.

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Между тем в попадание в весеннюю часть главного еврокубка в дуэте с "МанСити" команды Руслана Малиновского – "Аталанты" – аналитики практически не верят, выставив напротив этого варианта коэффициент 9.00.

Иными словами, вероятность выхода "Шахтера" в 1/8 Лиги чемпионов эксперты оценивают в 60 процентов.

Как мы писали ранее, Коноплянка в гневе после Лиги чемпионов: "Этот судья достает нас везде, особенно меня". Полузащитник "Шахтера" не согласен с решением испанского арбитра, назначившего 11-метровый в пользу Загреба в харьковском противостоянии команд.

Также сообщалось, что тренер Загреба отметил хитрость "Шахтера", лишившую хорватов победы в матче с "горняками". Ненад Бьелица признал, что его команда оказалась неготовой к голевому маневру защитника дончан Додо.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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