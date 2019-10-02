"Барселона" – "Интер": где смотреть битву каталонцев с непобежденным Конте

Антонио Конте / Фото: AFP

В среду, 2 октября, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне пройдет матч второго тура в группе F Лиги чемпионов между "Барселоной" и миланским "Интером". Начало матча – в 22:00. Мы проведем онлайн матча "Барселона" – "Интер" с яркими фото и видео голов.

Барселона занимает третье место в группе F после ничьей с Боруссией Дортмунд 0:0 на выезде. Интер идет на второй строчке квартета с одним баллом после ничьей 1:1 со Славией дома.

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Посмотреть противостояние непобежденного "Интера" и "Барселоны" можно на канале "Футбол 1".

Кстати, "Интер" в своем официальном Twitter представил два проекта нового стадиона, разработанных совместно с "Миланом". Как сообщалось, вместимость новой арены составит 60 тысяч зрителей. "Нерадзурри" и "россонери" продолжат выступать на одном стадионе.

Отметим, что в Испании закрыли дело относительно нападающего "Барселоны" Лионея Месси по обвинению в мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях. Об этом говорится в распространенном в понедельник постановлении суда.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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