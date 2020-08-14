"Барселона" выставила самый возрастной состав в истории Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" выставила на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против немецкой "Баварии" самый возрастной состав в истории турнира. Средний возраст стартовых 11-ти футболистов каталонского клуба составил 29 лет и 329 дней, сообщает OptaJoe в Twitter. Онлайн "Барселона" – "Бавария" доступен на нашем сайте, а также с помощью сервиса Oll.tv.

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Напомним, что "Бавария" является фаворитом матча против "Барселоны". В процентном соотношении успех мюнхенцев оценивается в 48 процентов. У каталонцев – 29 процентов на победу в основное время.

Тем не менее, уже в первые 10 минут команды обменялись голами. У "Баварии" отличился Томас Мюллер, а "Барселона" сравняла счет после автогола Давида Алабы.

Ранее мы писали, что в "Барселоне" второй случай заражения коронавирусом за неделю. Защитник Самуэль Умтити не полетел с командой на матчи Лиги чемпионов.

Также мы сообщали, что нападающему "Баварии" советуют создать петицию и требовать вручения "Золотого мяча". Бывший игрок сборной Англии Рио Фердинанд назвал решение France Football позором. Напомним, из-за пандемии французы решили в этом году не вручать награду лучшему игроку года.

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Смотрите, как "Барселона" играла с "Наполи" в Лиге чемпионов:

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