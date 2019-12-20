"Барселона" заработала больше всех в Лиге чемпионов-2018/19

УЕФА обнародовал суммы, которые получат участники Лиги чемпионов-2018/19.
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Всего футбольные клубы получат от организации 1,976 млрд евро, больше других перечислят на счета "Барселоны" – 117 730 000 евро.
Следом за "Барсой" расположились победитель ЛЧ "Ливерпуль" (111 099 000 евро) и финалист турнира "Тоттенхэм" (101 622 000).
Также добавим, что "Шахтер" заработал 46,6 млн евро. А "Динамо" вылетело на стадии плей-офф квалификации и получило 5 млн евро.
Напомним, что "Шахтер" в результате жеребьевки плей-офф Лиги Европы в 1/16 финала турнира сыграет с португальской "Бенфикой". Первый матч после зимней паузы состоится 20 февраля в Харькове, ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля.
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Ранее мы сообщали, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.
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