"Бавария" прощается со своей бразильской звездой, а Тьяго после финала передумал уходить

Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо после победы в финале Лиги чемпионов над "ПСЖ" попрощался с немецкой командой. У 28-летнего футболиста действующий контракт с каталонской "Барселоной", а в составе мюнхенцев бразилец выступал на правах аренды.

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"Это был год взлетов и падений, но я никогда не переставал работать и ухожу очень довольным этим титулом. Всегда знал, что это только на время, это было то, что было оговорено в моем контракте. Я осуществил мечту, играя в этом клубе", — цитирует Коутиньо Bild.

Филиппе Коутиньо в финале с "ПСЖ" / Фото: Reuters

Напомним, что 28-летний Коутиньо в этом сезоне провел за баварцев 38 матчей, в которых забил 11 голов. Бразильский хавбек вместе с командой выиграл чемпионат Германии, Кубок Германии, а теперь и Лигу чемпионов – смотрите, что происходило на поле после финального свистка финала "ПСЖ" – "Бавария".

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Тьяго Алькантара / Фото: Reuters

А вот 29-летний полузащитник мюнхенцев Тьяго Алькантара передумал покидать команду. Ранее руководство "Баварии" подтвердило, что не смогло договориться с хавбеком, а главным претендентом на испанца называли "Ливерпуль". Но после победы в финале Лиги чемпионов футболист решил остаться в Германии.

"Нет, он сказал мне, что остается", — дает слова тренера "Баварии" Ханси Флика сайт УЕФА.

В минувшем сезоне Тьяго Алькантара, который выступает за "Баварию" с 2013 года, провел за команду 39 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с мюнхенцами истекает в 2021 году.

Смотрите, как "Бавария" выиграла Лигу чемпионов

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