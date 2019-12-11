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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Байер" – "Ювентус": где смотреть поединок Лиги чемпионов

11 декабря, 18:50

Матч пройдет на стадионе "БайАрена"

Роналду и Сарри уже в 1/8 финала ЛЧ

Роналду и Сарри уже в 1/8 финала ЛЧ / Фото: Reuters

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов "Байер" будет принимать "Ювентус". Игра пройдет на стадионе "БайАрена" 11 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. Мы проведем онлайн матча "Байер" – "Ювентус" с видео голов и яркими фото.

В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1"

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"Байер" провалил первые три тура группового этапа, не сумев набрать в них ни одного очка. Тем не менее, команда Петера Боса собралась и сперва обыграла в непростом поединке "Атлетико" со счетом 2:1 на своем поле, затем в гостях расправилась 2:0 с "Локомотивом". Таким образом "фармацевты" к последнему туру подходят на третьем месте в таблице, проигрывая второму "Атлетико" один балл.

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"Ювентус" досрочно забронировал за собой первое место в квартете. В активе команды Маурицио Сарри 13 очков и преимущество в шесть баллов над вторым "Атлетико".

Смотрите, как Роналду забивает за "Ювентус"

В этом году обладателем "Золотого мяча" в шестой раз стал капитан "Барселоны" Лионель Месси. В активе Роналду пять побед в аналогичной номинации.

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Лига чемпионов Байер Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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