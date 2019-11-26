Битва чемпионов в Англии и другие поединки группового этапа Лиги чемпионов

Все о поединках Лиги чемпионов - расписание трансляций, котировки букмекеров и оперативные результаты

"Шахтер" сыграет с "МанСити" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во вторник, 26 ноября, в Лиге чемпионов пройдут поединки пятого тура группового этапа самого престижного европейского клубного футбольного турнира. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Группа А

19:55 "Галатасарай" – "Брюгге" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3,05 – 3,40 – 2,36

22:00 ОНЛАЙН "Реал Мадрид" – "ПСЖ" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,36 – 3,75 – 2,86

N Команда И В Н П М О 1 ПСЖ 4 4 0 0 10-0 12 2 РЕАЛ МАДРИД 4 2 1 1 9-5 7 3 БРЮГГЕ 4 0 2 2 2-8 2 4 ГАЛАТАСАРАЙ 4 0 1 3 0-8 1

Группа В

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22:00 "Тоттенхэм" – "Олимпиакос" (OLL.TV)

Букмекеры: 1,26 – 6,30 – 11,50

22:00 "Црвена Звезда" – "Бавария" (OLL.TV)

Букмекеры: 11,50 – 6,50 – 1,25

N Команда И В Н П М О 1 БАВАРИЯ 4 4 0 0 15-4 12 2 ТОТТЕНХЭМ 4 2 1 1 13-9 7 3 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 4 1 0 3 3-13 3 4 ОЛИМПИАКОС 4 0 1 3 5-10 1

Группа С

22:00 ОНЛАЙН "Манчестер Сити" – "Шахтер" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,15 – 8,40 – 18,50

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22:00 "Аталанта" – "Динамо" Загреб (OLL.TV)

Букмекеры: 1,54 – 4,55 – 5,80

N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 3 1 0 11-2 10 2 ШАХТЕР 4 1 2 1 7-9 5 3 ДИНАМО ЗГ 4 1 2 1 9-7 5 4 АТАЛАНТА 4 0 1 3 3-12 1

Группа D

19:55 "Локомотив" Москва – "Байер" (OLL.TV)

Букмекеры: 3,95 – 3,60 – 1,95

22:00 "Ювентус" – "Атлетико" (OLL.TV)

Букмекеры: 2,06 – 3,20 – 4,05

N Команда И В Н П М О 1 ЮВЕНТУС 4 3 1 0 9-4 10 2 АТЛЕТИКО 4 2 1 1 6-4 7 3 ЛОКОМОТИВ 4 1 0 3 4-7 3 4 БАЙЕР 4 1 0 3 3-7 3

Напомним, что ранее "Шахтер" и "Манчестер Сити" встречались в Харькове. Англичане выиграли тот матч со счетом 3:0

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