Битва чемпионов в Англии и другие поединки группового этапа Лиги чемпионов

Во вторник, 26 ноября, в Лиге чемпионов пройдут поединки пятого тура группового этапа самого престижного европейского клубного футбольного турнира. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Группа А
19:55 "Галатасарай" – "Брюгге" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3,05 – 3,40 – 2,36
22:00 ОНЛАЙН "Реал Мадрид" – "ПСЖ" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,36 – 3,75 – 2,86
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|10-0
|12
|2
|РЕАЛ МАДРИД
|4
|2
|1
|1
|9-5
|7
|3
|БРЮГГЕ
|4
|0
|2
|2
|2-8
|2
|4
|ГАЛАТАСАРАЙ
|4
|0
|1
|3
|0-8
|1
Группа В
22:00 "Тоттенхэм" – "Олимпиакос" (OLL.TV)
Букмекеры: 1,26 – 6,30 – 11,50
22:00 "Црвена Звезда" – "Бавария" (OLL.TV)
Букмекеры: 11,50 – 6,50 – 1,25
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БАВАРИЯ
|4
|4
|0
|0
|15-4
|12
|2
|ТОТТЕНХЭМ
|4
|2
|1
|1
|13-9
|7
|3
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|4
|1
|0
|3
|3-13
|3
|4
|ОЛИМПИАКОС
|4
|0
|1
|3
|5-10
|1
Группа С
22:00 ОНЛАЙН "Манчестер Сити" – "Шахтер" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,15 – 8,40 – 18,50
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22:00 "Аталанта" – "Динамо" Загреб (OLL.TV)
Букмекеры: 1,54 – 4,55 – 5,80
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|4
|3
|1
|0
|11-2
|10
|2
|ШАХТЕР
|4
|1
|2
|1
|7-9
|5
|3
|ДИНАМО ЗГ
|4
|1
|2
|1
|9-7
|5
|4
|АТАЛАНТА
|4
|0
|1
|3
|3-12
|1
Группа D
19:55 "Локомотив" Москва – "Байер" (OLL.TV)
Букмекеры: 3,95 – 3,60 – 1,95
22:00 "Ювентус" – "Атлетико" (OLL.TV)
Букмекеры: 2,06 – 3,20 – 4,05
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЮВЕНТУС
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|2
|АТЛЕТИКО
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|3
|ЛОКОМОТИВ
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|4
|БАЙЕР
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
Напомним, что ранее "Шахтер" и "Манчестер Сити" встречались в Харькове. Англичане выиграли тот матч со счетом 3:0
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