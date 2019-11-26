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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Битва чемпионов в Англии и другие поединки группового этапа Лиги чемпионов

26 ноября, 09:59

Все о поединках Лиги чемпионов - расписание трансляций, котировки букмекеров и оперативные результаты

"Шахтер" сыграет с "МанСити"

"Шахтер" сыграет с "МанСити" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во вторник, 26 ноября, в Лиге чемпионов пройдут поединки пятого тура группового этапа самого престижного европейского клубного футбольного турнира. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Группа А

19:55 "Галатасарай" – "Брюгге" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3,05 – 3,40 – 2,36

22:00 ОНЛАЙН "Реал Мадрид" – "ПСЖ" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,36 – 3,75 – 2,86

NКомандаИВНПМО
1 ПСЖ440010-012
2 РЕАЛ МАДРИД42119-57
3 БРЮГГЕ40222-82
4 ГАЛАТАСАРАЙ40130-81

Группа В

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22:00 "Тоттенхэм" – "Олимпиакос" (OLL.TV)
Букмекеры: 1,26 – 6,30 – 11,50

22:00 "Црвена Звезда" – "Бавария" (OLL.TV)
Букмекеры: 11,50 – 6,50 – 1,25

NКомандаИВНПМО
1 БАВАРИЯ440015-412
2 ТОТТЕНХЭМ421113-97
3 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА41033-133
4 ОЛИМПИАКОС40135-101

Группа С

В тренде
"Манчестер Сити" – "Шахтер": онлайн матча "горняков" с главным фаворитом Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" vs "Шахтер"

22:00 ОНЛАЙН "Манчестер Сити" – "Шахтер" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,15 – 8,40 – 18,50

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22:00 "Аталанта" – "Динамо" Загреб (OLL.TV)
Букмекеры: 1,54 – 4,55 – 5,80

NКомандаИВНПМО
1 МАНЧЕСТЕР СИТИ431011-210
2 ШАХТЕР41217-95
3 ДИНАМО ЗГ41219-75
4 АТАЛАНТА40133-121

Группа D

19:55 "Локомотив" Москва – "Байер" (OLL.TV)
Букмекеры: 3,95 – 3,60 – 1,95

22:00 "Ювентус" – "Атлетико" (OLL.TV)
Букмекеры: 2,06 – 3,20 – 4,05

NКомандаИВНПМО
1 ЮВЕНТУС43109-410
2 АТЛЕТИКО42116-47
3 ЛОКОМОТИВ41034-73
4 БАЙЕР41033-73

Напомним, что ранее "Шахтер" и "Манчестер Сити" встречались в Харькове. Англичане выиграли тот матч со счетом 3:0

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Реал Мадрид Манчестер Сити псж

Источник: Сегодня|Спорт

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