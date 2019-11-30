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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Болейте до конца!" "Шахтер" представил эпичное промо решающего матча Лиги чемпионов

30 ноября, 10:24

Победа в поединке с "Аталантой" гарантирует "горнякам" весну в самом престижном еврокубке

"Шахтер" vs "Аталанта"

"Шахтер" vs "Аталанта" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Меньше двух недель остается до матча "Шахтера" в Лиге чемпионов против "Аталанты", который решит дальнейшую судьбу "горняков" в еврокубках. Победа в поединке, который пройдет на харьковском стадионе "Металлист" 11 декабря, гарантировано выведет "оранжево-черных" в 1/8 финала ЛЧ.

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Накануне "Шахтер" представил эпичное промо предстоящего поединка с "Аталантой", вспомнив самые эффектные "голы" "горняков" в нынешнем сезоне. В частности, забитые в первом матче с итальянским клубом, который прошел в Милане в октябре и был выигран дончанами в волевом стиле со счетом 2:1.

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Напомним, ранее стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов. Путевки в 1/8 финала соревнований уже забронировали "ПСЖ", "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Барселона", "Реал", "Тоттенхэм" и "Лейпциг".

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
5
3
2
0
12
3
9
11
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: Н Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
5
1
3
1
8
10
-2
6
Забитые 8
Пропущеные 10
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
3
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
5
1
2
2
9
9
0
5
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П Н Н П В
4
АталантаАталантаАта
5
1
1
3
5
12
-7
4
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П П

Также мы писали, что выйдя на замену в предыдущей игре Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:1), форвард "Шахтера" Сикан обставил Цыганкова. 18-летний чемпион мира среди молодежи дебютировал в самом престижном еврокубке в более раннем возрасте, чем нынешний лидер "Динамо".

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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