"Болейте до конца!" "Шахтер" представил эпичное промо решающего матча Лиги чемпионов

Победа в поединке с "Аталантой" гарантирует "горнякам" весну в самом престижном еврокубке

"Шахтер" vs "Аталанта" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Меньше двух недель остается до матча "Шахтера" в Лиге чемпионов против "Аталанты", который решит дальнейшую судьбу "горняков" в еврокубках. Победа в поединке, который пройдет на харьковском стадионе "Металлист" 11 декабря, гарантировано выведет "оранжево-черных" в 1/8 финала ЛЧ.

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Накануне "Шахтер" представил эпичное промо предстоящего поединка с "Аталантой", вспомнив самые эффектные "голы" "горняков" в нынешнем сезоне. В частности, забитые в первом матче с итальянским клубом, который прошел в Милане в октябре и был выигран дончанами в волевом стиле со счетом 2:1.

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Напомним, ранее стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов. Путевки в 1/8 финала соревнований уже забронировали "ПСЖ", "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Барселона", "Реал", "Тоттенхэм" и "Лейпциг".

Также мы писали, что выйдя на замену в предыдущей игре Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:1), форвард "Шахтера" Сикан обставил Цыганкова. 18-летний чемпион мира среди молодежи дебютировал в самом престижном еврокубке в более раннем возрасте, чем нынешний лидер "Динамо".

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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