"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ": где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Неймар и Мбаппе / Фото: Getty Images

Во вторник, 18 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Дортмундская "Боруссия" на своем поле принимает "ПСЖ". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн Боруссия Дортмунд – ПСЖ можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Где смотреть матч "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ"

Вторник, канал "Футбол 2", 22:00 live

Вторник, сайт Oll.tv (в подписке), 22:00 live

(в подписке), 22:00 live Среда, канал "Футбол 1", 06:10 повтор

Среда, канал "Футбол 2", 10:30 повтор

Среда, канал "Футбол 1", 18:30 повтор

Среда, канал "Футбол 2", 00:25 повтор

"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ" 18 февраля

Ориентировочные составы от Le Parisien

"При подготовке к этому поединку мы посмотрели ряд матчей "ПСЖ". Проанализировали игру его футболистов, и мы готовы к встрече с ними, – заявил главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр. – Это очень опасная команда, которая показала в своей группе результат сильно лучше "Реала". Этим все сказано. Но в конечном итоге, все зависит от нашей игры"

"Неймар способен в одиночку решать исход матчей. Он добавляет уверенности товарищам по команде и помогает им действовать еще более изобретательно", – сказал, в свою очередь, накануне сегодняшней встречи главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель, который с 2015 по 2017 год возглавлял "Боруссию"

Котировки на противостояние "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ". Фаворитом матча 18 февраля в Германии аналитики называют парижан. На их победу установлен коэффициент 2.33, на победу "Боруссии" – 2.85, на ничью – 3.95. Иными словами, вероятность выигрыша "ПСЖ" оценивают в 42 процента, ничейного исхода – в 24 процента, а выигрыша Дортмунда – в 34 процента.

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Что касается котировок на выход в 1/4 финала по сумме двух встреч (ответная пройдет в Париже 11 марта), то букмекеры практически не сомневаются, что в следующий этап выйдет "ПСЖ". Чемпионам Франции дают 70 процентов на проход (коэффициент 1.36), тогда как немецкому клубу – всего 30 процентов (3.30).

Тухель и Мбаппе / Фото: Reuters

ТОП-ДУЭЛЬ. Все предвкушают противостояние форвардов "ПСЖ" и "Боруссии" – Мбаппе и Холанна. Кстати, на клубном уровне норвежец из "Боруссии" забил в этом сезоне уже целых 37 голов (включая восемь за "Зальцбург" в Лиге чемпионов), а Мбаппе – только 24 (включая пять в Лиге чемпионов).

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Что интересно, Мбаппе уже забивал Дортмунду в 2017 году, когда ему было всего 18. Его "Монако" тогда победил в четвертьфинале Лиги чемпионов с общим счетом 6:3, а Килиан в двух встречах отличился трижды.

Смотрите, как забивает Мбаппе

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