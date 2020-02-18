"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Неймар / Фото: Reuters

Сегодня в Дортмунде проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "ПСЖ". Тренер парижан Томас Тухель – против своего бывшего клуба. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН МАТЧА "БОРУССИЯ" ДОРТМУНД – "ПСЖ"

Ситуация перед матчем "Боруссия" – "ПСЖ". Клуб из Дортмунда занимает третье месте в текущем чемпионате Германии, отставая на 4 очка от лидирующей "Баварии". В групповом раунде ЛЧ дортмундцы оставили у себя за спиной "Интер" и "Славию", пропустив вперед лишь "Барселону".

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Что касается "ПСЖ", то команда Неймара уверенно лидирует в текущем первенстве Франции, опережая на 10 очков "Марсель". В групповом раунде Лиги чемпионов парижане легко заняли первое место в своем квартете, обойдя "Реал", "Брюгге" и "Галатасарай".

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Лучшие голы группового раунда Лиги чемпионов

"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ" 18 февраля

Ориентировочные составы от УЕФА

"Боруссия": Бюрки; Загаду, Хуммельс, Пищек; Хакими, Геррейру; Санчо, Джан, Витсель, Азар; Холанн

Не сыграют: Ройс (бедро), Дилейни (колено)

Под вопросом: Брандт (голеностоп)

"ПСЖ": Навас; Менье, Маркиньос, Тьяго Силва, Бернат; Ди Мария, Гуэй, Верратти, Неймар; Икарди, Мбаппе

Не сыграют: Дагба (колено), Диалло (бедро)

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Сравнение "Боруссии" и "ПСЖ" от Transfermarkt

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Прогноз на матч "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ" 18 февраля. Фаворитом матча в Германии аналитики называют парижан. На их победу установлен коэффициент 2.33, на победу "Боруссии" – 2.85, на ничью – 3.95. Иными словами, вероятность выигрыша "ПСЖ" оценивают в 42 процентов, ничейного исхода – в 24 процента, а выигрыша Дортмунда – в 34 процента.

Что касается котировок на выход в 1/4 финала по сумме двух встреч (ответная пройдет в Париже 11 марта), то букмекеры практически не сомневаются, что в следующий этап выйдет "ПСЖ". Чемпионам Франции дают 70 процентов на проход (коэффициент 1.36), тогда как немецкому клубу – всего 30 процентов (3.30).

Лучшие сейвыгруппового раунда ЛЧ

Заявления перед матчем "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ"

"Конечно, выступления на таком уровне за "Боруссию" будут чем-то новым для Эрлинга Холанда, но в этом сезоне он уже играл в Лиге чемпионов с "Зальцбургом", так что, думаю, у него не уйдет много времени, чтобы полностью освоиться. При подготовке к этому поединку мы посмотрели ряд матчей "ПСЖ". Проанализировали игру его футболистов, и мы готовы к встрече с ними. Это очень опасная команда, которая показала в своей группе результат сильно лучше "Реала". Этим все сказано. В конечном итоге, все зависит от нашей игры", – заявил перед игрой с "ПСЖ" главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр

"Возвращение в Дортмунд меня радует, и я буду испытывать особые чувства от матча на некогда родном стадионе. Но мы должны быть готовы ко всему с психологической точки зрения. У нас есть отличная возможность продемонстрировать свое мастерство, показать себя на весь мир. Неймар? Он способен в одиночку решать исход матчей. Он добавляет уверенности товарищам по команде и помогает им действовать еще более изобретательно", – сказал, в свою очередь, главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель, который с 2015 по 2017 год возглавлял "Боруссию"

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