"Наполи" – "Барселона": где смотреть поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча пройдет в Италии на стадионе "Сан Паоло"

Во вторник, 25 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся итальянский "Наполи" и испанская "Барселона". Поединок состоится в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Мы проведем онлайн матча "Наполи" – "Барселона" со всем яркими событиями поединка.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2".

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В предыдущем раунде турнира "Наполи" стал вторым в группе с английским "Ливерпулем", австрийским "Зальцбургом" и бельгийским "Генком". "Барселона" заняла первое место в квартете с немецкой "Боруссией", итальянским "Интером" и чешской "Славией".

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Также добавим, что "Барселону" в аэропорту встретили с градусниками – Месси и компанию проверили на коронавирус в Италии. Испанский клуб прибыл в Неаполь на матч Лиги чемпионов.

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