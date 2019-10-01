Дом игрока "Атлетико" ограбили, пока он готовился к матчу Лиги чемпионов

Томас Парти (слева) / Фото: Instagram

Дом футболиста "Атлетико" Томаса Партей ограбили. Футболист находится в Москве, где сегодня, первого октября, состоится матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" – "Атлетико".

Злоумышленникам удалось вынести из помещения ценности, точная сумма ущерба пока неизвестна. Во время взлома в доме находился домработница, женщине угрожали, но она не пострадала. Дом полузащитника находится в Боадилье-дель-Монте, пригороде Мадрида.

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Ранее жертвами воров в Испании становились Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Альваро Мората, Габриэл Паулиста, Лукас Васкес, Эсекьель Гарай, Хоакин, Иско, Рафаэль Варан, Вильям Карвальо и Каземиро, а также главный тренер "Реала"Зинедин Зидан.

А на днях скандал с ограблением футболиста вспыхнул во Франции. Там 18-летний нападающий "Ниццы" украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро. Спустя некоторое время он признался в содеянном и пришел в клуб со своим адвокатом.

Напомним, что в начале июня дом игрока сборной Испании ограбили, пока он ездил на Фареры. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из дома Альваро Мораты. Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось.

Ранее злоумышленники в Одессе ограбили украинского шахматиста:

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