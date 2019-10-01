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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Аталанта" примет "Шахтер" и другие поединки группового этапа Лиги чемпионов

1 октября, 09:23

Второй тур лигочемпионовской зарубы

Главный трофей еврофутбола

Главный трофей еврофутбола / Фото: AFP

Поединки Лиги чемпионов вновь вернулись! Во вторник, 1 октября, команды начнут борьбу во втором туре группового этапа самого престижного клубного европейского турнира.

Безусловно, главным поединком для украинских болельщиков станет матч между "Шахтером" и "Аталантой". Чтобы не пропустить важные события, на нашем сайте будет доступен онлайн матча"Аталанта" – "Шахтер" с красочными фотографиями и видео голов.

Представляем все поединки группового этапа:

Группа A

19:55 "Реал Мадрид" – "Брюгге"

22:00 "Галатасарай" – "ПСЖ"

Группа B

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22:00 "Тоттенхэм" – "Бавария"

22:00 "Црвена Звезда" – "Олимпиакос"

Группа C

19:55 "Аталанта" – "Шахтер"

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22:00 "Манчестер Сити" – "Динамо Загреб"

Группа D

22:00 "Ювентус" – "Байер"

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22:00 "Локомотив Москва" – "Атлетико"

Групповой этап
Группа A
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БрюггеБрюггеБрю
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Реал МадридРеал МадридРеа
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ЛокомотивЛокомотивЛок
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АтлетикоАтлетикоАтл
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Забитые 2
Пропущеные 2
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ЮвентусЮвентусЮве
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2
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Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
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БайерБайерБай
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Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П
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ЗальцбургЗальцбургЗал
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НаполиНаполиНап
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ЛиверпульЛиверпульЛив
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Славия ПрагаСлавия ПрагаСла
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ИнтерИнтерИнт
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Результаты последних матчей: Н
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Результаты последних матчей: Н
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Кстати,"Шахтер" уже назвал состав, который отправился на игру с "Аталантой". В число 20 футболистов попали Валерий Бондарь и Евгений Коноплянка, которые в прошлую пятницу отличились дебютными голами за "горняков".

Смотрите, как "Шахтер" перед игрой ЛЧ с "Аталантой" разгромил "Ворсклу"

Смотрите, как "Аталанта" перед игрой ЛЧ с "Шахтером" разгромила "Сассуоло"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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