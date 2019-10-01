"Аталанта" примет "Шахтер" и другие поединки группового этапа Лиги чемпионов

Главный трофей еврофутбола / Фото: AFP

Поединки Лиги чемпионов вновь вернулись! Во вторник, 1 октября, команды начнут борьбу во втором туре группового этапа самого престижного клубного европейского турнира.

Безусловно, главным поединком для украинских болельщиков станет матч между "Шахтером" и "Аталантой". Чтобы не пропустить важные события, на нашем сайте будет доступен онлайн матча"Аталанта" – "Шахтер" с красочными фотографиями и видео голов.

Представляем все поединки группового этапа:

Группа A

19:55 "Реал Мадрид" – "Брюгге"

22:00 "Галатасарай" – "ПСЖ"

Группа B

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22:00 "Тоттенхэм" – "Бавария"

22:00 "Црвена Звезда" – "Олимпиакос"

Группа C

19:55 "Аталанта" – "Шахтер"

22:00 "Манчестер Сити" – "Динамо Загреб"

Группа D

22:00 "Ювентус" – "Байер"

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22:00 "Локомотив Москва" – "Атлетико"

Кстати,"Шахтер" уже назвал состав, который отправился на игру с "Аталантой". В число 20 футболистов попали Валерий Бондарь и Евгений Коноплянка, которые в прошлую пятницу отличились дебютными голами за "горняков".

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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