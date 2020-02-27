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Двое победителей из "Лиона" и "Манчестер Сити" стали лучшими игроками Лиги чемпионов в среду

27 февраля, 09:57

Кевин Де Брюйне и Уссем Ауар претендуют на звание лучших футболистов недели

По итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоялись в среду, УЕФА назвал еще двух лучших футболистов. Как мы писали, "Лион" поставил Роналду и "Ювентус" на колени.

Во встрече французского "Лиона" с итальянским грандом лучшим назвали полузащитника хозяев Уссема Ауара. 21-летний выходец из Алжира, который имеет французский паспорт, сделал решающую голевую передачу на Люку Тузара. Во втором поединке "Манчестер Сити" обыграл "Реал" в Мадриде. Лучшим здесь признали бельгийского полузащитника английской команды Кевина де Брюйне. Он реализовал 11-метровый и сделал счет 2:1.

В поединках вторника лучшими назвали форварда "Баварии" Сержа Гнабри после разгрома "Челси" и хавбека "Барселоны" Серхио Бускетса после гостевой ничьей с "Наполи". УЕФА в Twitter предлагает выбрать из этой четверки лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Манчестер Сити" обыграл "Реал" в Мадриде

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