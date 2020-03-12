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Еще один матч Лиги чемпионов перенесли: у игрока обнаружен коронавирус

12 марта, 19:27

Максим Перепелица

Поединок "Ювентуса" и "Лиона" должен был состояться 17 марта

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом" не состоится в запланированный срок, сообщает пресс-служба УЕФА. Игра должна была пройти 17 марта в Турине. УЕФА также подтвердил информацию об отмене встречи 1/8 финала "Манчестер Сити" – "Реал". Причиной отмены двух матчей стало то, что игроки "Ювентуса" и "Реала" находятся на карантине из-за вспышки коронавируса.

Футболисты "Реала" были помещены на карантин после того, как коронавирус был выявлен у игрока баскетбольной команды мадридского клуба. "Ювентус" ушел на карантин из-за обнаруженного вируса у защитника Даниеле Ругани. Из-за этого Роналду отказался возвращаться в Турин из-за коронавируса у одноклубника.

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Как мы писали ранее, звездный игрок НБА смеялся над коронавирусом, но сам им заразился – баскетбольный сезон за океаном остановлен. Болезнь обнаружена у Руди Гобера, командам пока что разрешают тренироваться.

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Лига чемпионов Ювентус Турин Лион Франция

Источник: UEFA.com

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