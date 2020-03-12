Еще один матч Лиги чемпионов перенесли: у игрока обнаружен коронавирус

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом" не состоится в запланированный срок, сообщает пресс-служба УЕФА. Игра должна была пройти 17 марта в Турине. УЕФА также подтвердил информацию об отмене встречи 1/8 финала "Манчестер Сити" – "Реал". Причиной отмены двух матчей стало то, что игроки "Ювентуса" и "Реала" находятся на карантине из-за вспышки коронавируса.

Футболисты "Реала" были помещены на карантин после того, как коронавирус был выявлен у игрока баскетбольной команды мадридского клуба. "Ювентус" ушел на карантин из-за обнаруженного вируса у защитника Даниеле Ругани. Из-за этого Роналду отказался возвращаться в Турин из-за коронавируса у одноклубника.

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