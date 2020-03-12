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Фанаты "ПСЖ" устроили файер-шоу под стенами стадиона во время матча Лиги чемпионов

12 марта, 11:03

Вадим Авдасев

Французский клуб вышел в четвертьфинал впервые за четыре года

В среду поздно вечером состоялись два повторных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Как мы сообщали, "ПСЖ" обыграл "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако из-за эпидемии коронавируса поединок на знаменитом стадионе "Парк де Пренс" в Париже проходил при пустых трибунах.

Однако немало французских болельщиков решили провести матч поближе к команде и собрались возле арены. При этом местные власти не разрешили клубу установить возле стадиона большой экран: ведь это тоже привело бы к многотысячному скоплению людей, что противоречий мероприятиям по борьбе с коронавирусом. Тем не менее, сотни фанатов вместе праздновали голы и победу "ПСЖ" над гостями из Дортмунда. И устроили яркое файер-шоу.

Жители окрестностей имели возможность созерцать празднование болельщиков из своих окон.

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Напомним, "ПСЖ" впервые за четыре года преодолел 1/8 финала Лиги чемпионов.

Смотрите, как "ПСЖ" обыграл дома "Боруссию" и вышел в четвертьфинал ЛЧ

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футбол файер Лига чемпионов фанаты Пари Сен-Жермен псж Боруссия Дортмунд

Источник: ua.tribuna.com

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