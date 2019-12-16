Где смотреть жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов с украинским интересом

В понедельник в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Ее начало – в 13:00 по киевскому времени. К сожалению, в эту стадию турнира не смог пробиться "Шахтер", проигравший "Аталанте" 0:3 в последнем матче группового раунда ЛЧ и вылетевший в 1/16 Лиги Европы. Однако Украина продолжает быть представлена в самом престижном еврокубке двумя игроками – Александром Зинченко ("МанСити") и Русланом Малиновским ("Аталанта"). Жеребьевка Лиги чемпионов онлайн 1/8 финала – следите за трансляцией на нашем сайте.
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Напомним, в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов примут участие восемь победителей групп (сеяные) и восемь команд, которые заняли вторые места (несеяные). Сеяные попадают на несеяных. При этом в 1/8 финала не могут встретиться клубы из одной ассоциации, а также команды, на стадии группового раунда игравшие в одном квартете. Также стоит отметить, что сеяные команды проведут ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов на своем поле.
Кто покажет жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов. Трансляция жеребьевки в прямом эфире состоится на канале "Футбол 1". Начало – в 13:00 по киевскому времени.
Смотрите, как "Аталанта" Малиновского праздновала выход в 1/8 ЛЧ
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СЕЯНЫЕ
- "Бавария" (Германия, группа B)
- "Барселона" (Испания, группа F)
- "Валенсия" (Испания, группа H)
- "Ливерпуль" (Англия, группа E)
- "Манчестер Сити" (Англия, группа C)
- "Пари Сен-Жермен" (Франция, группа A)
- "Лейпциг" (Германия, группа G)
- "Ювентус" (Италия, группа D)
НЕСЕЯНЫЕ
- "Аталанта" (Италия, группа С)
- "Атлетико" (Испания, группа D)
- "Боруссия" Дортмунд (Германия, группа F)
- "Челси" (Англия, группа H)
- "Лион" (Франция, группа G)
- "Наполи" (Италия, группа E)
- "Реал" (Испания, группа A)
- "Тоттенхэм" (Англия, группа B)
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