Где смотреть жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов с украинским интересом

"Шахтер" вылетел из самого престижного еврокубка, но борьбу за трофей продолжают Зинченко и Малиновский

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

В понедельник в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Ее начало – в 13:00 по киевскому времени. К сожалению, в эту стадию турнира не смог пробиться "Шахтер", проигравший "Аталанте" 0:3 в последнем матче группового раунда ЛЧ и вылетевший в 1/16 Лиги Европы. Однако Украина продолжает быть представлена в самом престижном еврокубке двумя игроками – Александром Зинченко ("МанСити") и Русланом Малиновским ("Аталанта"). Жеребьевка Лиги чемпионов онлайн 1/8 финала – следите за трансляцией на нашем сайте.

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Напомним, в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов примут участие восемь победителей групп (сеяные) и восемь команд, которые заняли вторые места (несеяные). Сеяные попадают на несеяных. При этом в 1/8 финала не могут встретиться клубы из одной ассоциации, а также команды, на стадии группового раунда игравшие в одном квартете. Также стоит отметить, что сеяные команды проведут ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов на своем поле.

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Кто покажет жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов. Трансляция жеребьевки в прямом эфире состоится на канале "Футбол 1". Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Смотрите, как "Аталанта" Малиновского праздновала выход в 1/8 ЛЧ

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СЕЯНЫЕ

"Бавария" (Германия, группа B)

"Барселона" (Испания, группа F)

"Валенсия" (Испания, группа H)

"Ливерпуль" (Англия, группа E)

"Манчестер Сити" (Англия, группа C)

"Пари Сен-Жермен" (Франция, группа A)

"Лейпциг" (Германия, группа G)

"Ювентус" (Италия, группа D)

НЕСЕЯНЫЕ

"Аталанта" (Италия, группа С)

"Атлетико" (Испания, группа D)

"Боруссия" Дортмунд (Германия, группа F)

"Челси" (Англия, группа H)

"Лион" (Франция, группа G)

"Наполи" (Италия, группа E)

"Реал" (Испания, группа A)

"Тоттенхэм" (Англия, группа B)

Смотрите, как "Шахтер" выбыл из ЛЧ, проиграв "Аталанте"

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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