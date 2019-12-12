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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Впервые в истории в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли только клубы из ТОП-чемпионатов

12 декабря, 12:04

Плей-офф раунд Лиги чемпионов будет состоять из звездного состава

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В плей-офф Лиги чемпионов сезона 2019/20 годов вышли только клубы "Большой пятерки". В 1/8 финала пробились английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Челси", немецкие "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "Лейпциг", испанские "Барселона", "Валенсия", "Реал" и "Атлетико", итальянские "Аталанта", "Наполи" и "Ювентус", а также французские "Лион" и "Пари-Сен-Жермен".

Разбавить элитный клуб мог донецкий "Шахтер", но в решающем матче уступил в Харькове "Аталанте", пропустив бергамцев в плей-офф, а сам отправился в Лигу Европы. "Горняки" при жеребьевке 1/16 финала будут не сеяными. Что ждет "Шахтер" в Лиге Европы и когда жеребьевка, читайте в нашем материале.

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Участники 1/8 финала Лиги чемпионов будут разделены на две корзины – в число сеяных попадут команды, занявшие в своих группах первые места, в несеяных – команды, которые заняли вторые места. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 октября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Также мы писали про голевые рекорды группового этапа Лиги чемпионов. В этот раз был обновлен рекорд по голам на групповом этапе, впервые оформлено девять хет-триков, а лучшим бомбардиром стал Роберт Левандовски.

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футбол Лига чемпионов

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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