"Главное, чтобы мы забили и победили": Матвиенко настроен на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Украинский защитник - о предстоящем матче с "Аталантой" в Лиге чемпионов

Николай Матвиенко / Фото: AFP

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Защитник донецкого "Шахтера" поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против итальянской "Аталанты" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня в Харькове на стадионе Металлист, начало встречи – в 19:55. Смотреть "Шахтер" – "Аталанта" онлайн можно с помощью нашей трансляции.

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"Всегда стараемся готовиться с положительными эмоциями, но все равно понимаем, насколько важен этот матч. Все максимально сконцентрированы. Все знают о хорошем ударе Руслана Малиновского, он недавно забил очень красивый гол. Готовимся к этому, тренеры разбирают все и показывают всем футболистам. Надеюсь, все будет хорошо.

С Русланом не общался, думаю, такой разговор состоится уже непосредственно перед матчем. Неважно, кто забьет за "Шахтер". Главное, чтобы мы забили и победили. А если и не пропустим, то будет вдвойне приятно", – сказал Матвиенко в интервью Футбол NEWS.

Что касается прогноза букмекеров на матч "Шахтер" – "Аталанта", то коэффициенты на успех гостей колеблются у разных букмекерских контор около 2.50, тогда как на хозяев – 2.60. Наименьший вариант на "Аталанту" дает William Hill – 2.45. На победу "Шахтера" ставки порой доходят до 2.70-2.77. На ничью дают 3.80-3.90.

Напомним, что в первом матче в Италии "горняки" одержали волевую победу, забив решающий гол на последних секундах встречи. При этом еще в первом тайме Андрей Пятов парировал удар с 11-метровой отметки.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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