Голевой рекорд, девять хет-триков и Левандовски бомбардир: итоги группового этапа Лиги чемпионов

По итогам группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/220 установлен новый рекорд результативности турнира. Во всех 96 матчах было забито 308 голов. "Шахтер" – "Аталанта" 0:3 видео голов и обзор матча.
Самой результативной командой стала "Бавария", которая одержала 6 побед в 6 играх и отличилась 24 раза. Немцы установили рекорд по разнице забитых и пропущенных мячей в группе +19. Наименьший вклад внес "Галатасарай", который за шесть игр смог забить лишь один мяч.
Обзор матча "Бавария" – "Тоттенхэм"
Лучшим бомбардиром группового этапа стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, забивший в пяти поединках 10 голов. Кстати, поляк во втором сезоне подряд стает лучшим после группового этапа.
Второе место в списке бомбардиров удерживает 19-летний форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холанд – на его счету 8 голов в дебютном сезоне в Лиге чемпионов, но больше забить он в этом сезоне не сможет, так как австрийцы не пробились в плей-офф.
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К слову, впервые на групповом этапе Лиги чемпионов было оформлено девять хет-триков. Их авторами стали следующие футболисты:
- Родриго ("Реал")
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
- Эрлинг Холанд ("Зальцбург")
- Аркадиуш Милик ("Наполи")
- Мислав Оршич ("Динамо" З)
- Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
- Габриэль Жезус ("Манчестер Сити")
- Роберт Левандовски (покер) ("Бавария")
- Серж Гнабри (покер) ("Бавария")
Обзор матча "Шахтер" – "Аталанта"
Напомним, что по итогам группового этапа определились 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Участники 1/8 финала будут разделены на две корзины – в число сеяных попадут команды, занявшие в своих группах первые места, в несеяных – команды, которые заняли вторые места. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 октября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Донецкий "Шахтер" проиграл "Аталанте" и продолжит сезон в Лиге Европы. "Горняки" при жеребьевке 1/16 финала будут не сеяными. Что ждет "Шахтер" в Лиге Европы и когда жеребьевка читайте в нашем материале.
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