Голевой рекорд, девять хет-триков и Левандовски бомбардир: итоги группового этапа Лиги чемпионов

Роберт Левандовски / Фото: Reuters

По итогам группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/220 установлен новый рекорд результативности турнира. Во всех 96 матчах было забито 308 голов. "Шахтер" – "Аталанта" 0:3 видео голов и обзор матча.

Самой результативной командой стала "Бавария", которая одержала 6 побед в 6 играх и отличилась 24 раза. Немцы установили рекорд по разнице забитых и пропущенных мячей в группе +19. Наименьший вклад внес "Галатасарай", который за шесть игр смог забить лишь один мяч.

Обзор матча "Бавария" – "Тоттенхэм"

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Лучшим бомбардиром группового этапа стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, забивший в пяти поединках 10 голов. Кстати, поляк во втором сезоне подряд стает лучшим после группового этапа.

Второе место в списке бомбардиров удерживает 19-летний форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холанд – на его счету 8 голов в дебютном сезоне в Лиге чемпионов, но больше забить он в этом сезоне не сможет, так как австрийцы не пробились в плей-офф.

К слову, впервые на групповом этапе Лиги чемпионов было оформлено девять хет-триков. Их авторами стали следующие футболисты:

Родриго ("Реал")

Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

Эрлинг Холанд ("Зальцбург")

Аркадиуш Милик ("Наполи")

Мислав Оршич ("Динамо" З)

Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

Габриэль Жезус ("Манчестер Сити")

Роберт Левандовски (покер) ("Бавария")

Серж Гнабри (покер) ("Бавария")

Обзор матча "Шахтер" – "Аталанта"

Напомним, что по итогам группового этапа определились 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Участники 1/8 финала будут разделены на две корзины – в число сеяных попадут команды, занявшие в своих группах первые места, в несеяных – команды, которые заняли вторые места. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 октября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Донецкий "Шахтер" проиграл "Аталанте" и продолжит сезон в Лиге Европы. "Горняки" при жеребьевке 1/16 финала будут не сеяными. Что ждет "Шахтер" в Лиге Европы и когда жеребьевка читайте в нашем материале.

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