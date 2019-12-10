"Барселона" / Фото: Reuters

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Сегодня, 10 декабря, в шестом туре Лиги чемпионов лидер чемпионата Италии "Интер" примет на своем поле "Барселону". Каталонский клуб уже гарантировал себе победу в группе и соответственно место в 1/8 финала. А вот "нерадзурри" еще ведут борьбу за второе место в квартете с "Боруссией" из Дортмунда, и чтобы избежать лишней нервотрепки, им обязательно нужно побеждать. Матч начнется в 22:00.

"ИНТЕР" – "БАРСЕЛОНА" 0:0

Какие расклады

"Барселона" уже решила свои турнирные задачи, выйдя в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, так что теперь может выставить в Милане второй состав и играть в свое удовольствие. "Интер" же выйдет в плей-офф в случае победы, либо если сыграет не хуже, чем дортмундская "Боруссия" в параллельном матче против "Славии". У миланцев преимущество перед немцами по личным встречам.

В первом матче на "Камп Ноу" миланская команда доставила "блаугранас" немало проблем. Победный гол за "Барселону" на 84-й минуте забил Суарес – 2:1. "Интер" перед этим туром в Италии сыграл в ничью с "Ромой" – 0:0, а "Барселона" выиграла у "Мальорки" – 5:2.

Кадровая ситуация

В связи с отсутствием турнирной мотивации тренер "Барселоны" Вальверде дал отдохнуть целому ряду своих лидеров, не включив в заявку Лионеля Месси, Жерара Пике, Сержи Роберто, Нелсона Семеду, Артуре и Жорди Альбу. А вот "Интер" не досчитается целого ряда игроков из-за травм. Из последних потерь – Квадво Асамоа, который толком не успел восстановиться после предыдущего повреждения, как снова возникли проблемы со здоровьем. Также в поединке последнего тура Серии А с "Ромой" еще до перерыва из-за проблем со спиной поле был вынужден покинуть Антонио Кандрева.

Футболисты "Барселоны" в Милане

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Интера" Антонио Конте: "У нас есть потери из-за травм, так что по сравнению с первым матчем мне предстоит внести в состав некоторые изменения. Подготовлю команду так, чтобы мы воспользовались своими козырями и одновременно минимизировали влияние сильных качеств соперника. Было бы опрометчиво думать, что мы легко справимся с комбинационной игрой "Барселоны", но необходимо сыграть смело, внимательно действовать в обороне и постараться сделать так, чтобы доставить сопернику проблемы. Мы хорошо смотрелись против "Барселоны" в первом матче, когда каталонцы победили только из-за превосходства в классе в каких-то отдельных моментах".

Форвард "Интера" Рамелу Лукаку

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Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде: "Мы начали побеждать. Учитывая это, а также грядущие матчи, я принял решение дать Лионелю Месси отдохнуть. В прошлом году мы провели тут отличный поединок, хотя тоже играли без Месси. Полагаю, "Интер" будет играть оптимальным составом и постарается прыгнуть выше головы. На "Камп Ноу" соперник до предела осложнил нам жизнь. Теперь же мы пожаловали в Италию, где намерены дать бой. Это важное испытание для нашей команды. Да, мы уже вышли в плей-офф. Но наша задача не меняется – мы хотим побеждать".

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Смотрите, как "Барселона" в прошлом туре Лиги чемпионов переиграла "Боруссию" Дортмунд – 3:1

А "Интер" дожал "Славию" – 3:1

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