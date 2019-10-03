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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Как малоизвестный кореец "уложил" лучшего защитника мира на пятую точку и шокировал Клоппа

3 октября, 09:56

Вспомним яркое событие матча Лиги чемпионов

Хван Хи Чхан

Хван Хи Чхан / Фото: Reuters

Вчера, 2 октября, "Ливерпуль" встречался с "Зальцбургом" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Мы вели онлайн поединка "Ливерпуль" – "Зальцбург" с фото и видео голов.

Под конец первого тайма гости "горели" именитому сопернику 3:0. Но, австрийцы так просто не хотели сдаваться и отквитали один гол. Его автором стал – Хван Хи Чхан.

Корейский игрок получил мяч в штрафной, одним касанием убрал одного из главных претендентов на "Золотой мяч" Вирджила ван Дейка и спокойно уложил мяч в дальний угол.

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Хоть его команда и проиграла со счетом 4:3, но этот момент он будет помнить еще долго.

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Кстати, лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. На церемонии в Милане состоялось объявление лучшего футбольного тренера 2019 года. Обладателем этой премии стал специалист из Германии – Юрген Клопп.

Напомним, что в недавнем матче "Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века. А уже в поединке с "Бернли" мерсисайдцы улучшили свое достижение.

Обзор Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" – Челси"

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Лига чемпионов Ливерпуль Зальцбург

Источник: Сегодня|Спорт

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