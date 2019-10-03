Как малоизвестный кореец "уложил" лучшего защитника мира на пятую точку и шокировал Клоппа

Вчера, 2 октября, "Ливерпуль" встречался с "Зальцбургом" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Мы вели онлайн поединка "Ливерпуль" – "Зальцбург" с фото и видео голов.
Под конец первого тайма гости "горели" именитому сопернику 3:0. Но, австрийцы так просто не хотели сдаваться и отквитали один гол. Его автором стал – Хван Хи Чхан.
Корейский игрок получил мяч в штрафной, одним касанием убрал одного из главных претендентов на "Золотой мяч" Вирджила ван Дейка и спокойно уложил мяч в дальний угол.
Хоть его команда и проиграла со счетом 4:3, но этот момент он будет помнить еще долго.
Кстати, лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. На церемонии в Милане состоялось объявление лучшего футбольного тренера 2019 года. Обладателем этой премии стал специалист из Германии – Юрген Клопп.
Напомним, что в недавнем матче "Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века. А уже в поединке с "Бернли" мерсисайдцы улучшили свое достижение.
Обзор Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" – Челси"
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