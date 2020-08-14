Коррида в пользу "быков": "Атлетико" неожиданно вылетает из Лиги чемпионов, Симеоне – в ярости

"Лейпциг" вырвал победу за две минуты до конца основного времени

Очень напряженным выдался и второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Атлетико" на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне. Молодая немецкая команда впервые дошла до этой стадии турнира, но смотрелась не хуже мадридцев, которые трижды добирались до финала и дважды – за последние восемь лет. Невероятно, но "Быки" продолжают творить чудеса и выбивают испанцев – 2:1.

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Все самое интересное в этом противостоянии произошло во втором тайме. "Лейпциг" открыл счет вскоре после перерыва. Позиционная атака немцев на 51-й минуте завершилась навесом Забитцера с фланга, на который отозвался Ольмо и результативно замкнул подачу Марселя – 1:0.

"Атлетико" понадобилось 20 минут, чтобы отыграться и еще больше закрутить интригу в этом поединке. На 71-й минуте Фелиш ворвался в штрафную "Лейпцига", и Клостерманн лишь с нарушением правил остановил Жоау – пенальти. Гулачи угадал направление удара Фелиша, но парировать не смог – 1:1.

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После забитого мяча какое-то время преимуществом владела испанская команда, но воплотить свои моменты в голы подопечные Диего Симеоне не смогли. Казалось, что все идет к дополнительному времени, но на 88-й минуте свое слово сказал Адамс. Анхелиньо скинул мяч в центр, его подхватил Адамс и мощно пробил по воротам. Снаряд попал в игрока "Атлетико" и с рикошетом влетел в сетку Облака.

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"Атлетико" устроил сумасшедший последний штурм. Забивать побежал даже вратарь Облак, но "Лейпциг" выстоял в борьбе с фаворитом и в полуфинале встретится с французским "ПСЖ". Фантастическое достижение для его 33-летнего тренера Юлиана Нагельсманна! А опытный Диего Симеоне с трудом сдерживал ярость.

Отметим, что матч "Лейпциг" – "Атлетико" оказался под угрозой срыва из-за коронавируса в испанском клубе.

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