Крик комментатора и эмоции Соломона: огненный ролик перед матчем "Шахтер" – "Динамо Загреб"

Вспомним невероятные эмоции от комментатора в матче с "Аталантой"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Уже 22 октября "Шахтер" встретится с загребским "Динамо" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Перед грядущей встречей донецкий клуб представил эмоциональный ролик с кричащим комментатором. Ранее мы рассказывали, что стала известна дата "украинского класико" в чемпионате.

На видео показан выигрышный поединок "горняков" с "Аталантой". В частности можно увидеть невероятное спасение Пятова с пенальти, а также гол, который на последних минутах забил Манор Соломон.

Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Шахтер":

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Напомним, сразу 9 игроков "Шахтера" в эти дни находятся в расположении сборной Украины по футболу. Накануне в ожидании Роналду Шева рассказал о траблах Зинченко, а также о шансах на вызов Милевского и досрочном выходе на Евро-2020. Перед матчами с Литвой (11 октября) и Португалией (14 октября) главный тренер сборной не видит проблемы в том, что самый дорогой украинский футболист стал реже играть в "МанСити".

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