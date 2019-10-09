Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,14

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

Крик комментатора и эмоции Соломона: огненный ролик перед матчем "Шахтер" – "Динамо Загреб"

9 октября, 18:25

Вспомним невероятные эмоции от комментатора в матче с "Аталантой"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Уже 22 октября "Шахтер" встретится с загребским "Динамо" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Перед грядущей встречей донецкий клуб представил эмоциональный ролик с кричащим комментатором. Ранее мы рассказывали, что стала известна дата "украинского класико" в чемпионате.

На видео показан выигрышный поединок "горняков" с "Аталантой". В частности можно увидеть невероятное спасение Пятова с пенальти, а также гол, который на последних минутах забил Манор Соломон.

Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Шахтер":

Реклама

В тренде
Соперник Усика провалил допинг-тест. Украинцу экстренно ищут новую жертву

Читайте также: Удар по России! Сегодня – 20 лет легендарному голу Шевы в ворота Филимонова: две версии шедевра

Напомним, сразу 9 игроков "Шахтера" в эти дни находятся в расположении сборной Украины по футболу. Накануне в ожидании Роналду Шева рассказал о траблах Зинченко, а также о шансах на вызов Милевского и досрочном выходе на Евро-2020. Перед матчами с Литвой (11 октября) и Португалией (14 октября) главный тренер сборной не видит проблемы в том, что самый дорогой украинский футболист стал реже играть в "МанСити".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Шахтер Донецк Динамо Загреб

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
"Аталанта" – "Шахтер": видео голов и спорного пенальти в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Пятов раскрыл секрет отбитого пенальти в матче с
Пятов раскрыл секрет отбитого пенальти в матче с "Аталантой"Лига чемпионов
"Барселона" – "Интер": дубль Суареса спас каталонцев от пораженияЛига чемпионов
"Манчестер Сити" – "Динамо" Загреб 2:0 – чемпион Англии без Зинченко дожал лучший клуб ХорватииЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...