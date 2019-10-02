"Ливерпуль" – "Зальцбург": где смотреть битву австрийцев с обладателями ЛЧ

/ Фото: AFP

Английский "Ливерпуль" в матче второго тура Лиги чемпионов в среду, второго октября, на своем поле сыграет против австрийского "Зальцбурга". Мы проведем онланй матча "Ливерпуль" – "Зальцбург" с видео голов и фото.

В турнирной таблице квартета Е "красные" идут на последнем месте с 0 очков, гости – лидируют, набрав три пункта.

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Прямую трансляцию противостояния между английским и австрийским коллективами можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч Футбол 3". Начало матча в 22:00.

Команда Юргена Клоппа постарается реабилитироваться за поражение двухнедельной давности в Лиге чемпионов от "Наполи" против "Зальцбурга", который в прошлом туре отгрузили "Генку" шесть мячей.

Ранее мы сообщали, что лучшим тренером года по версии ФИФА признан наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Самый знаменитый очкарик мирового футбола удостоен этой награды на церемонии The Best в Милане.

Напомним, что в недавнем матче "Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века. А уже в поединке с "Бернли" мерсисайдцы улучшили свое достижение.

Обзор Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" – Челси"

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