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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Ливерпуль" – "Зальцбург": где смотреть битву австрийцев с обладателями ЛЧ

2 октября, 12:27

Встреча пройдет на "Энфилде"

/ Фото: AFP

Английский "Ливерпуль" в матче второго тура Лиги чемпионов в среду, второго октября, на своем поле сыграет против австрийского "Зальцбурга". Мы проведем онланй матча "Ливерпуль" – "Зальцбург" с видео голов и фото.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЗальцбургЗальцбургЗал
1
1
0
0
6
2
4
3
Забитые 6
Пропущеные 2
Разница 4
Результаты последних матчей: В
2
НаполиНаполиНап
1
1
0
0
2
0
2
3
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
3
ЛиверпульЛиверпульЛив
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П
4
ГенкГенкГен
1
0
0
1
2
6
-4
0
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: П

В турнирной таблице квартета Е "красные" идут на последнем месте с 0 очков, гости – лидируют, набрав три пункта.

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Прямую трансляцию противостояния между английским и австрийским коллективами можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч Футбол 3". Начало матча в 22:00.

Команда Юргена Клоппа постарается реабилитироваться за поражение двухнедельной давности в Лиге чемпионов от "Наполи" против "Зальцбурга", который в прошлом туре отгрузили "Генку" шесть мячей.

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Ранее мы сообщали, что лучшим тренером года по версии ФИФА признан наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Самый знаменитый очкарик мирового футбола удостоен этой награды на церемонии The Best в Милане.

Напомним, что в недавнем матче "Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века. А уже в поединке с "Бернли" мерсисайдцы улучшили свое достижение.

Обзор Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" – Челси"

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Источник: Сегодня|Спорт

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