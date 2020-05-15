Лучший гол Лиги чемпионов в истории: в этот день "Реал" выиграл финал у "Байера" в 2002 году

15 мая ознаменовалось двумя заметными событиями в футболе из недалекого прошлого. Ровно десять лет назад, 15 мая 2010 года, "Челси" выиграл Кубок Англии у "Портсмута" благодаря голу Дидье Дрогба, собрав на трибунах лондонского стадиона "Уэмбли" 88335 зрителей! А ранее, в 2002 году, состоялся памятный финал Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и немецким "Байером" из Леверкузена. К слову, в начале мая France Football назвал лучшие голы в истории Лиги чемпионов.

Тот решающий матч ЛЧ сезона 2001/2002 в Шотландии "Реал" выиграл 2:1, а французский полузащитник Зинедин Зидан принес победу испанцам шикарным ударом в конце первого тайма. Тот гол Зидана признали лучшим в Лиге чемпионов. К слову, перед тем поединком публика на стадионе в Глазго почтила память Валерия Лобановского, который умер несколькими днями ранее. Смотрите, как Зинедин поразил ворота Ханса-Йорга Бутта.

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Между прочим, вчера знаменитый судья признался, что ошибочно засчитал гол в финале Лиги чемпионов. Смотрите также полный обзор того финала "Реал" – "Байер".

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Смотрите, как играет мадридский "Реал" Зидана-тренера в Лиге чемпионов

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