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Малиновский поделился эмоциями от поединка Лиги чемпионов с "Валенсией"

20 февраля, 17:32

В том поединке "Аталанта" разгромила испанский клуб со счетом 4:1

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанты" с Русланом Малиновским разгромила "Валенсию" со счетом 4:1. После поединка игрок сборной Украины поделился эмоциями от матча у себя в Instagram.

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"Какой вечер, какая команда. Спасибо за вашу поддержку, Бергамо. Вперед, "Аталанта", – написал Малиновский.

INSTAGRAM

Напомним, что Украинский полузащитник Руслан Малиновский в стартовый состав "Аталанты" не попал и вынужден был следить за поединком с лавки запасных, но все же появился на поле на 81-й минуте.

Смотрите, как Малиновский забивает за "Аталанту":

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Также мы рассказывали, что в параллельном матче "Боруссия" Дортмунд обыграла "Пари Сен-Жермен". Героем встречи стал 19-летний вундеркинд Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче, у парижан голом ответил Неймар.

Также добавим, что основной забивала сборной Украины назвал сроки возвращения в игру после травмы. Роман Яремчук скоро собирается начать пробежки, а в марте будет тренироваться.

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Лига чемпионов Валенсия Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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