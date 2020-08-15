"Манчестер Сити" – "Лион": где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов

В субботу, 15 августа, состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов: в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" английский "Манчестер Сити" встретится с французским "Лионом". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Манчестер Сити" – "Лион" смотреть онлайн также можно на нашем сайте.

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На предыдущей стадии "Манчестер Сити" уверенно одолел мадридский "Реал". Сначала "горожане" обыграли Зидана и компанию в Мадриде со счетом 2:1, а затем повторили это же дома.

А "Лион" сенсационно выбил из турнира "Ювентус" Криштиану Роналду. При этом французы дома обыграли туринцев со счетом 1:0, а в гостях уступили 1:2, но гол на чужом поле вывел команду Руди Гарсии в следующий раунд.

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Но дальше, по мнению букмекеров, французам не пройти. "Манчестер Сити" является безоговорочным фаворитом противостояния: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы в основное время – 1.20, на ничью – 7.50, на победу "Лиона" – 14.0. У французов даже нет шансов выйти в следующий раунд, если матч продлится более 90 минут. Котировки на такое развитие событий следующие: на поход "Манчестер Сити" – 1.08, на проход "Лиона" – 9.00.

Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Лион":

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